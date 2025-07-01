На пожаре в 10-этажном доме в Саратове эвакуировали 13 человек

В 10-этажном жилом доме на ул. Романтиков в Саратове произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Саратовской области.

Экстренным службам стало известно о пожаре в двухкомнатной квартире на четвертом этаже дома в 14:56 сегодня, 1 июля. Там горели домашние вещи на 9 кв. м.

Огнеборцы эвакуировали 13 человек с верхних этажей задымленного подъезда, еще двоих вывели в спасательных устройствах. Никто не пострадал. Специалисты выясняют причину случившегося.

Павел Фролов