Омбудсмен: пострадавший от пассажира в Шереметьево мальчик чувствует себя хорошо

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о состоянии мальчика, которого бросил на пол пассажир в аэропорту Шереметьево. По ее словам, ребенок «чувствует себя хорошо» и уже обходится без кислородной поддержки. Тем не менее врачи по-прежнему проводят терапию от отека мозга.

«Никаких болевых ощущений он не испытывает, папу он узнает, периодически сам просыпается, бодрствует и, как доктора говорят, активничает»,— рассказала госпожа Мишонова в Telegram-канале. Сегодня, 1 июля, мальчика должны навестить мама и старший брат.

«Прогнозы у нас позитивные, врачи никуда не торопятся, но и считают, что восстановление идет более чем по оптимистичному сценарию»,— заключила омбудсмен.

23 июня СМИ распространили видео, на котором мужчина в зоне прилета Шереметьево хватает ребенка и с силой бросает на пол. Следственный комитет России возбудил дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Обвиняемый — Владимир Витиков — арестован Химкинским судом Московской области до 24 августа. На заседании он признал вину и заявил, что состоял на учете из-за шизофрении. По версии следствия, в Шереметьево мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Полина Мотызлевская