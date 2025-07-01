Режим ЧС из-за засухи ввели в восьми районах Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим ЧС из-за засухи в восьми районах республики. Соответствующий указ опубликован на портале правительства региона.

Режим ЧС введен в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Первомайском, Нижнегорском, Раздольненском, Симферопольском и Черноморским районах. Ранее режим ЧС вводили также в городском округе Судак, Белогорском и Советском районах.

Ранее в НИИ сельского хозяйства Крыма сообщали, что из-за недостаточного количества апрельских осадков в 2025 году погибли посевы яровых и озимых культур. 27 июня министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк сообщал, что в результате погодных аномалий повреждено 3,19 тыс. гектаров садов, из которых порядка 1,3 тыс. гектаров — существенно. Признаки гибели сельскохозяйственных культур, по его словам, наблюдаются более чем на 28 тыс. гектаров.

Полина Мотызлевская