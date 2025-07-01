Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, какие AI-инструменты для улучшения фото и видео встроены в новый смартфон китайского вендора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Сулима Фото: Алексей Сулима

В российской рознице появились смартфоны Honor серии 400 с флагманской камерой и интеллектуальной обработкой фото. У меня была возможность до начала продаж испытать в реальных условиях версию Pro. Разработчики снабдили новинку основной AI-камерой с разрешением 200 Мп, 50 Мп телефото, ультрашириком на 12 Мп, также есть фронтальное решение на 50 Мп. Возможности ИИ в этом устройстве — самое интересное, и они проявляют себя не только на этапе процесса съемки, распознавая сцену, выдавая хорошую детализацию, реалистичность портретов и четкость кадров даже при работе в движении.

Смартфон, например, поддерживает режимы Harcourt и «Имитация фотопленки», которые используют AI для стилизации снимков под классическую фотографию или пленку. Кроме того, разработчики собрали для пользователя отдельный пул инструментов для умного редактирования. AI-ластик предлагает сразу четыре варианта удаления ненужных объектов: конкретно прохожих, блики, а также лишнее можно выделить с помощью кисти или простым обведением. Для удобства предусмотрено сразу пять размеров толщины виртуальной кисти или лассо.

AI-расширение увеличит границы снимка, что бывает полезно для групповых кадров, пейзажей или просто снимков, где чуть-чуть не влез желаемый объект. В моем случае Honor 400 Pro распознал прическу девушки и дорисовал пучок на ее голове неотличимо от реального. Наборы AI-украшение и Face Tune помогают изменить черты лица в кадре от тона и белизны зубов до более широкого раскрытия глаз и матирования кожи. AI-апскейл помогает улучшить четкость изображения, но если есть время и желание получить наивысшее доступное качество, то я рекомендую делать фото в режиме High-res. Там качества на все 45 Мб для одного кадра.

Самым впечатляющим для меня стала возможность оживить обычное изображение. Что именно будет на видео, выбрать или узнать заранее нельзя, но и в этом есть свой шарм. Человек на фото, например, после работы ИИ часто совершает какие-то движения. Если на картинке здание, то обычно получается панорама или якобы съемка с квадрокоптера. Каждый раз любопытно. Этот инструмент обязательно требует интернета и пока ограничен десятком генераций в сутки.

Александр Леви