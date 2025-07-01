Новый посол Афганистана прибудет в Москву 1 июля

Новый посол Афганистана в России Мовлави Гул Хасан прибудет в Москву 1 июля и приступит к исполнению своих обязанностей после прохождения протокольных процедур. Об этом сообщил советник министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

«Насколько нам известно, сегодня вечером в Москву прилетит уже новый посол»,— сообщил господин Кабулов ТАСС.

Российская сторона повысила уровень дипломатического представительства Афганистана в Москве до посла в апреле. Перед этим Верховный суд РФ исключил «Талибан» из списка террористических организаций.

Лусине Баласян