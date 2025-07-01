«Камень, название которого переводится с латыни как "красный"»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о самых дорогих аукционных продажах рубинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sothebys Фото: Sothebys

Моя традиционная рубрика «Камень рожденных в том или ином месяце»: июль — это рубин, причем как по современной классификации, введенной Ассоциацией ювелиров Америки, так и по различным традиционным старинным классификациям, которые появлялись в Европе еще в XVI веке. Рубин — одна из констант ювелирного искусства. Красный цвет всегда желанный, редкий, труднодостижимый. И за него отвечал этот камень, название которого, собственно, переводится с латыни как «красный». Недавно о рекордном всплеске спроса на рубины рапортовал массмаркет бренд Sokolov. Для меня немного загадка, какие рубины покупают в недорогом сегменте, потому что хороший рубин — это очень дорого. Понятно (и я не про Sokolov, а вообще массмаркет), что можно найти синтетику, сильно облагороженные залитые стеклом образцы, можно найти просто камни плохого качества, и стоить они будут сущие копейки. Но, конечно, рубин вашей и моей мечты — это очень дорогой камень. Поэтому давайте по случаю июля вспомним несколько аукционных рекордов на рубины.

Громкий рекорд мая 2015 года — продажа бирманского рубина Sunrise Ruby на аукционе Sotheby’s. Тогда он поставил рекорд цены на рубины, который составил более $30 млн. Рубин имел высшую характеристику цвета Pigeon Blood и феноменальный для этого камня вес 25,59 карата. А вот покупательница камню, конечно, для будущего не удружила. Ею стала Хайди Хортен — вдова австрийского миллиардера, состояние которого, как считалось, было заработано благодаря связям с нацистами. Так себе проовенанс. Превзошел этот рекорд, будучи проданным в 2023-м за $34,8 млн, рубин Estrela de Fura. Правда, если мы посмотрим каратное соотношение, оно будет не в пользу Estrela: 55,2 карата, то есть цена за карат у него значительно меньше, чем у Sunrise Ruby. Но и происхождение не такое завидное. Это не Бирма, а Мозамбик. Тем не менее абсолютный рекорд цены теперь принадлежит ему.

Анна Минакова