Самарский железнодорожный вокзал пополнился новым бизнес-залом

На железнодорожном вокзале Самара открылся новый бизнес-зал. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Бизнес-зал площадью более 260 кв. м создан с учетом потребностей пассажиров. В помещении можно провести деловые встречи, отдохнуть или провести время с детьми.

Для посетителей бизнес-зала предусмотрены удобная мебель, Wi-Fi, гардеробная, душевая и помещения для маломобильных граждан. Для деловых встреч есть переговорная комната, а для детей — игровая зона. Бизнес-зал рассчитан на 62 места и работает круглосуточно.

Андрей Сазонов