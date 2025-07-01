«МегаФон» представил обновленную линейку портативной техники и аксессуаров под собственной торговой маркой Stellarway. В серию вошли новые модели беспроводных наушников, внешние аккумуляторы, сетевые зарядные устройства и дата-кабели. Обновленные устройства стали еще более производительными, функциональными и эргономичными, сохранив доступную цену, сообщили в компании. Продукция уже доступна во всех салонах объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, а также в интернет-магазине «МегаФона».

Apple может интегрировать стороннюю языковую модель в Siri, чтобы ускорить развитие собственных ИИ-решений. По данным Bloomberg, компания ведет переговоры с OpenAI и Anthropic о потенциальном партнерстве, которое позволит использовать одну из их моделей. Стороны уже обсуждают технические детали интеграции на серверы от Apple, а также тестируют работу моделей в условиях закрытой инфраструктуры. Несмотря на это, решение о полном переходе на сторонние ИИ-технологии пока не принято.

Новые акции для частных инвесторов выпустила компания American Bitcoin. Среди ее спонсоров есть сын Дональда Трампа — Эрик. Часть акций на сумму около $10 млн была продана за биткойны, а не за доллары, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление основного владельца компании. Сыновья президента США Эрик и Дональд Трамп-младший работали над несколькими проектами, связанными с криптовалютой, с тех пор, как их отец вступил в должность. Нынешняя администрация ослабляет ограничения в этой отрасли.