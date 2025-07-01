Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об итогах аукционных продаж Кита Харинга, Джули Мерету, Лю Е и других авторов за прошлый сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maja Smiejkowska / Reuters Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Очень скоро выйдет в свет новый рейтинг портала ArtPrice, озаглавленный «Топ-500 современных художников». Имеется в виду сезон 2024/25, который традиционно заканчивается первым летним месяцем. А пока вспоминаем данные мировых аукционов с 1 июля 2023-го по 30 июня 2024-го.

Мы с вами говорили о первой тройке: Жан-Мишель Баския, Ёситомо Нара и Джордж Кондо. На четвертой позиции еще один американец — Кит Харинг (1958-1990 годы). Его жизненный и творческий путь во многом схож с дорогой Баския: из Пенсильвании переехал в Нью-Йорк, сдружился с Энди Уорхолом, работал с Мадонной. Также писал то ли детские, то ли сакральные фигурки. Рано умер от СПИДа. Был продан 731 его лот на $36 млн. А вот на пятой позиции эфиопка Джули Мерету, родившаяся в 1970 году, у нее всего 26 продаж почти на $36 млн.

Шестой китаец Лю Е 1964 года рождения — 21 лот за $31 млн. Седьмой британец Дэмиен Хёрст, родившийся в 1965-м в Бристоле. Один из главных художников поколения YBA («Молодых британских художников»). Как всегда, очень много продаж — 856 лотов на $26,5 млн. На восьмой позиции снова американец Ричард Принс, родившийся в Бостоне в 1949 году: 124 работы за $23 млн. А вот девятое место занимает итальянец Сальво (1947-2015 годы). У этого сицилийца (его творческий псевдоним переводится как «Залп») выставлялось 248 лотов за $21 млн. Замыкает десятку Бэнкси — то ли аноним, то ли Робин Ганнингем, но точно из Бристоля и 1974 года рождения. Продавалось 711 лотов, получено $20 млн.

Я бы еще отметил Адриана Гени, художника из Румынии 1977 года рождения. В прошлом сезоне 18 его работ получили почти $16 млн. И еще самую молодую участницу всего рейтинга Жаде Фадоджутими. Она родилась в Великобритании в 1993 году. Было выставлено всего 22 лота ее авторства, за них получено $14 млн. Единственный представитель бывшего СССР в списке — грузин Мераб Абрамишвили (1957-2006 годы). Восемь его работ получили $376 тыс.

Дмитрий Буткевич