В Башкирии планируют удвоить объемы производства яиц до 1 млрд в год

В Башкирии планируют реконструировать цеха ведущих птицефабрик, чтобы удвоить объемы производства яиц до 1 млрд штук в год, в сообщил в Telegram-канале премьер республики Андрей Назаров. По данным министерства сельского хозяйства региона, за пять месяцев в республике выпуск яиц увеличился почти в 2,2 раза, до 337,3 млн штук.

Производство товарного молока, отметил господин Назаров, планируется повысить до 1 млн тонн (сейчас производится 794 тысячи тонн). Это станет возможным после запуска в Стерлитамакском районе самого большого в стране молочного комплекса с применением технологий искусственного интеллекта.

По словам премьера, за пять лет в регионе увеличили производство мяса птицы и свинины в 1,5 раза. После завершения строительства в Бижбулякском районе свинокомплекса мощностью 16 тыс. тонн объем выпуска продукции вырастет.

В сфере переработки реализуется 22 проекта. Индекс производства пищевой продукции за четыре месяца этого года составил 120,5%, напитков – 110,4%. В этом году планируют запустить производство детского питания, фабрику мороженого и элеваторный комплекс.

Объем производства продукции сельского хозяйства в регионе в январе – мае составил 63,6 млрд руб. Более 95% валовой продукции формируется за счет продукции животноводства. «Драйвером развития отрасли остаются инвестиции. Сегодня в АПК активно реализуются 76 приоритетных инвестиционных проектов на сумму 107 млрд руб.», — говорится в пресс-релизе республиканского минсельхоза.

Майя Иванова