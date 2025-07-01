У бывшего главы кредиторов ЗиДа готовят к продаже шесть участков в Пермском округе

На собрании кредиторов пермского бизнесмена Артура Васильева обсудят порядок продажи шести земельных участков, принадлежащих предпринимателю. Как указано в сообщении в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, очное собрание кредиторов намечено на 14 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Васильев (слева).

Артур Васильев (слева).



Среди земель, продажу которых будут обсуждать, две территории площадью 4,09 га и 1,9 га в деревне Нестюково по ул. Трактовой, вдоль трассы Р-242. Участки предназначены для сельскохозяйственного производства. К продаже готовится и 1/2 доли в праве собственности господина Васильева на участки в деревне Малое Савино площадью 1,8 га, 2,5 га, 56,56 га. Также речь идет о площадках 33,85 га в деревне Ясыри Пермского округа и 8,4 га в Большом Савино. Все земельные наделы предназначены для дачного строительства. Кроме того, собрание кредиторов примет решение об обращении в Арбитражный суд Пермского края с ходатайством исключить из конкурсной массы должника 1/2 доли в праве на участок в Малом Савино площадью 9,7 тыс. кв. м.

Артур Васильев, ранее известный как бывший председатель комитета кредиторов ФГУП «Завод имени Дзержинского», был признан банкротом в 2019 году. Тогда с требованием о его несостоятельности выступил владелец бывшей пермской сети фитнес-клубов Edward's Gym Эдуард Давыдов. А летом 2023 года Ленинский райсуд Перми признал Артура Васильева виновным в мошенничестве на сумму более 788,1 млн руб. в отношении имущества ГК «РИАЛ» депутата заксобрания Юрия Борисовца и приговорил бизнесмена к шести годам лишения свободы условно и штрафу 500 тыс. руб.