У бывшего главы кредиторов ЗиДа готовят к продаже шесть участков в Пермском округе
На собрании кредиторов пермского бизнесмена Артура Васильева обсудят порядок продажи шести земельных участков, принадлежащих предпринимателю. Как указано в сообщении в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, очное собрание кредиторов намечено на 14 июля.
Артур Васильев (слева).
Среди земель, продажу которых будут обсуждать, две территории площадью 4,09 га и 1,9 га в деревне Нестюково по ул. Трактовой, вдоль трассы Р-242. Участки предназначены для сельскохозяйственного производства. К продаже готовится и 1/2 доли в праве собственности господина Васильева на участки в деревне Малое Савино площадью 1,8 га, 2,5 га, 56,56 га. Также речь идет о площадках 33,85 га в деревне Ясыри Пермского округа и 8,4 га в Большом Савино. Все земельные наделы предназначены для дачного строительства. Кроме того, собрание кредиторов примет решение об обращении в Арбитражный суд Пермского края с ходатайством исключить из конкурсной массы должника 1/2 доли в праве на участок в Малом Савино площадью 9,7 тыс. кв. м.
Артур Васильев, ранее известный как бывший председатель комитета кредиторов ФГУП «Завод имени Дзержинского», был признан банкротом в 2019 году. Тогда с требованием о его несостоятельности выступил владелец бывшей пермской сети фитнес-клубов Edward's Gym Эдуард Давыдов. А летом 2023 года Ленинский райсуд Перми признал Артура Васильева виновным в мошенничестве на сумму более 788,1 млн руб. в отношении имущества ГК «РИАЛ» депутата заксобрания Юрия Борисовца и приговорил бизнесмена к шести годам лишения свободы условно и штрафу 500 тыс. руб.