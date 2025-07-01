«Россети Тюмень» направили 6 млн на повышение надежности электроснабжения Северо-Ореховского месторождения

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции 110 кВ «Заобье» в ХМАО-Югре. Работы повысили надежность электроснабжения Северо-Ореховского месторождения, которое разрабатывает «Славнефть-Мегионнефтегаз». На технические мероприятия энергокомпания направила более 6 млн рублей.



На питающем центре прошел капремонт основного оборудования – силового трансформатора. Энергетики заменили высоковольтный ввод, изоляторы, воздухоосушительный фильтр, маслоуказатели, струйное и газовое реле. Также специалисты установили новые уплотнители из фторсиликона и предохранительный клапан для сброса давления в случае возникновения короткого замыкания внутри трансформатора. Плановые мероприятия состоялись без ограничения подачи электричества.

Ремонт подстанции 110 кВ «Заобье» прошел в рамках производственной программы «Россети Тюмень», главная цель которой – подготовка электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. Проведенные мероприятия повысили надежность электроснабжения более 500 жителей сельского поселения Покур и Северо-Ореховского нефтяного месторождения.

АО «Россети Тюмень»