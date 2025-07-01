На «Крыльях Пармы» выступит певица Пелагея

Хедлайнером на авиационном фестивале «Крылья Пармы» станет певица Пелагея. Она исполнит русские народные песни в рок-аранжировках. Об этом сообщает портал «В курсе.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пелагея

Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ Пелагея

Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

Фестиваль «Крылья Пармы» пройдет 12 июля во Фролах. Состав участников организаторы пока не раскрывают. В прошлом году хедлайнерами авиафестиваля стали пилотажные группы «Стрижи» на истребителях МиГ-29 и «Русь» на учебно-боевых самолетах чешского производства L-39. Кроме того, свое летное мастерство продемонстрировали летчики пилотажной группы «Первый полет» на поршневых спортивных пилотажных самолетах.

Фестиваль «Крылья Пармы» проводился в Перми с 2009 года и стал одним из крупнейших массовых мероприятий в Прикамье. В разное время его хедлайнерами, кроме «Руси», были пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи».