В Татарстане задержан мужчина, планировавший убийство ветерана батальона «Спарта»

В Татарстане 51-летний житель Набережных Челнов задержан по подозрению в государственной измене и покушении на убийство участника добровольческого батальона «Спарта» по заданию украинских спецслужб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике.

По данным следствия, с 2022 года мужчина по собственной инициативе оказывал помощь украинскому режиму в деятельности против безопасности России. Под руководством представителей спецслужб Украины он собирал и передавал сведения об объектах транспортной инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса на территории республики для совершения диверсионно-террористических актов.

Также подозреваемый установил слежку за жителем Набережных Челнов — участником боевых действий в ЛНР в составе батальона «Спарта», который включен в украинскую базу «Миротворец» как лицо, подлежащее устранению. Задержанный передавал украинским спецслужбам данные о местонахождении потенциальной жертвы, его перемещениях и фотографии места жительства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Следственные действия продолжаются.

Анар Зейналов