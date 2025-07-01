Прокуратура помогла переселить жителей аварийного дома в Катав-Ивановске

После вмешательства прокуратуры жителей аварийного дома в Катав-Ивановске расселили. Администрация города заключила контракты на покупку квартир в строящемся десятиэтажном доме, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Надзорное ведомство заинтересовалось проблемой жителей дома №2 по улице Стройгородок после публикации в СМИ информации об отсутствии воды в здании. Выяснилось, что двухэтажный дом 1962 года постройки, где расположено 30 квартир, не подключен к централизованным сетям водоснабжения, граждане пользуются колонкой. Здание признали аварийным в 2020 году, его должны были расселить до конца 2025-го. Однако обследование показало, что несущие конструкции дома находятся в неудовлетворительном состоянии.

Прокуратура внесла администрации представление о необходимости срочного расселения. Собственникам направили уведомления о сносе дома, ведомство контролировало решение вопроса. Вскоре из областного бюджета муниципалитету выделили дополнительные средства, и местные власти заключили контракты на покупку квартир в строящемся десятиэтажном доме. Со всеми жителями подписали договоры обмена помещений, аварийный дом расселили.

Виталина Ярховска