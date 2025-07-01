Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, почему этот вид спорта можно назвать самым прибыльным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris Jones-Imagn Images / Reuters Фото: Chris Jones-Imagn Images / Reuters

Видом спорта, где научились зарабатывать больше всех, стал американский футбол. Даже тот факт, что бешено популярен он лишь за океаном, не мешает командам из Национальной футбольной лиги собирать деньги, которые не снились футболу и «Формуле-1». Кстати, патриотическая повестка после Второй мировой войны здорово помогла американскому футболу. Игроки, которые вернулись с фронта, провозглашались героями, и лига долго выстраивала такой образ этого вида спорта — он для настоящих мужчин.

Сейчас американский футбол вышел на недосягаемый финансовый уровень. Только вдумайтесь: в 2021 году лига подписала телеконтракт стоимостью $105 млрд за ближайшие 11 лет — это в четыре раза больше, чем у НБА и Английской премьер-лиги. В финальном матче чемпионата, который называется Супербоул, цена на размещение 30-секундного ролика доходит до $7 млн, что неудивительно — рейтинги прямых трансляций подобных матчей зашкаливают. В прошлом году Супербоул стал в США самой популярной трансляцией со времен высадки на Луну. В этом году трансляцию финала лиги посмотрели 136 млн человек — почти каждый второй житель страны.

Неудивительно, что самый дорогой спортивный клуб на планете земля в данный момент принадлежит империи американского футбола — это «Даллас Ковбойс», который оценивается в $10,1 млрд. Мадридский «Реал» в этом списке занимает лишь 12-е место со стоимостью $6,6 млрд.

Владимир Осипов