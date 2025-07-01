Оренбургская область наращивает экспорт продукции АПК

За первые шесть месяцев 2025 года Оренбургская область экспортировала агропромышленную продукцию на сумму $120,8 млн. Это на 20,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщили в региональном минсельхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основными экспортными товарами стали подсолнечное масло и шрот, злаки, мясо и колбасные изделия, молочная продукция, мука и рыба. Продукция региона поставляется более чем в 20 стран, среди которых Алжир, Армения, Вьетнам, Египет, Иран, Казахстан, Китай, ОАЭ и Турция.

Рост экспорта связан с реализацией регионального проекта «Экспорт продукции АПК», который является частью национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Цель проекта — к 2025 году увеличить экспорт до $223,6 млн долларов США и перейти к экспортированию переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Андрей Сазонов