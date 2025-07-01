В Астрахани ИП стал фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов на 28,8 млн

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) в отношении индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурант предоставил в налоговую декларации за 2019-2021 годы, в которые внес ложные данные. Он уклонился от уплаты налогов на сумму более 28,8 млн руб.

Фигурант работал в сфере оптовой торговли мясом и мясными продуктами. Следствие выясняет все обстоятельства в рамках уголовного дела.

Павел Фролов