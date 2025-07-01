Первый зампрокурора Башкирии получил звание советника юстиции третьего класса

Президент России Владимир Путин присвоил первому заместителю прокурора Башкирии Евгению Бендовскому звание государственного советника юстиции третьего класса, что соответствует званию генерал-майора, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Прокурор Башкирии Игорь Пантюшин отметил «высокий профессионализм Евгения Бендовского и добросовестное исполнение служебных обязанностей в деле служения закону, укрепления правопорядка, защиты прав и свобод граждан и интересов государства», добавили в пресс-службе.

Венера Хисамова