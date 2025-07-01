Бизнесмен Олег Макаренко отказался от жалобы на уголовное дело

Профессор Уфимского государственного нефтяного технического университета, владелец компании «Аквамак-процессинг» Олег Макаренко отказался от жалобы на постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела, сообщил «Ъ-Уфа» адвокат обвиняемого Сергей Макаренко. Советский райсуд, прекратил производство по жалобе.

Олег Макаренко обвиняется в посредничестве во взяточничестве (ст. 291 УК РФ). По версии следствия, он в 2022 году передал директору Института нефтегазового бизнеса вуза Татьяне Лейберт от трех студентов, играющих в Континентальной хоккейной лиге, около 400 тыс. руб. взятки за успешную сдачу экзаменов. Вину профессор не признает, он просил признать незаконным уголовное преследование.

Венера Хисамова