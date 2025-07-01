В Самарской области в суд направлено дело о многомиллионных хищениях на железной дороге

В суд направлено уголовное дело в отношении трех бывших железнодорожников и двух предпринимателей, организовавших преступную схему по хищению металла на железной дороге. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной преступной группой, в особо крупном размере). Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2018 году обвиняемые в составе организованной группы обманули коммерческую организацию. Они предоставили недостоверные сведения о массе лома цветных металлов, подлежащему утилизации. В результате обвиняемые похитили более 50 тонн лома цветных металлов на сумму свыше 19 млн руб.

При продаже электродвигателей коммерческим организациям в качестве лома металла в приемо-сдаточные акты участники ОПГ внесли заведомо ложные сведения о его фактической массе. В документах занизили массу лома цветных металлов и завысили массу лома черных металлов. На имущество обвиняемых с целью возмещения причиненного ущерба наложен арест.

Руфия Кутляева