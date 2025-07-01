В Ярославской области выявили 500 миграционных нарушений

В Ярославской области полицейские в ходе июньских мероприятий выявили более 500 административных правонарушений в сфере миграции. Итоги представили в областном управлении МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Всего за месяц было проведено более тысячи проверок на стройках, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, торговых объектах. Из 500 нарушений 213 были связаны с нарушением правил въезда, выезда и пребывания иностранцев, еще 144 — с нарушением порядка трудовой деятельности мигрантов.

Кроме того, полицейские возбудили 13 уголовных дел в сфере миграции и вынесли 13 постановлений о принудительном выдворении граждан из страны.

Алла Чижова