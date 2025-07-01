Администрация Иглинского района приватизирует две конюшни за 15,5 млн рублей

Администрация Иглинского района выставила на торги две конюшни. Начальная минимальная цена лота — 15,5 млн руб. Объекты незавершенного строительства внесены в прогнозный план приватизации и реализуются для увеличения доходной части муниципального бюджета.

Аукцион проводится с шагом в размере 5% от начальной цены, или 775 тыс. руб. Участники торгов должны внести задаток (1,6 млн руб.).

Конюшни расположены вблизи деревни Блохино, площадь каждой из них — 1,5 тыс. кв. м. Здания оценены в 5,6 млн руб. каждое и реализуются вместе с земельным участком площадью 2,5 га. Стоимость участка по оценкам администрации составляет 4,4 млн руб.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 30 июля. Подвести их итоги планируется 4 августа.

Наталья Балыкова