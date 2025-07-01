В Самарской области передано в суд дело о падении наледи на девушку

В Жигулевске завершено расследование уголовного дела о падении наледи на девушку. Инцидент произошел 28 января 2025 года у дома № 8 на улице Мира. Наледь с крыши упала на голову прохожей, и она получила ушиб темени, сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Обвинение предъявлено 60-летнему мастеру управляющей компании. Его обвиняют в оказании услуг, небезопасных для жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Проверка установила, что мастер не организовал и не проконтролировал своевременную очистку крыши от снега и наледи. Материалы дела переданы в Жигулевский городской суд.

Георгий Портнов