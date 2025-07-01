Импортозамещение, патенты и персональные данные

Современные вызовы приводят к необходимости внедрять инновации, в результате чего бизнес увеличивает свой интеллектуальный капитал. Эксперты рекомендуют координировать с этим аспектом свою бизнес-стратегию. О том, какие изменения произошли в российском законодательстве и практике в сфере интеллектуальной собственности, а также как трансформировалось патентное право в России за последние 25 лет, на конференции, организованной при поддержке ИД «Коммерсантъ», рассказали юристы и патентные поверенные юридической фирмы «Городисский и партнеры».

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Фото: пресс-служба «Городисский и партнеры» Участники конференции

Фото: пресс-служба «Городисский и партнеры»

Сегодня диверсификация экономик сдвигается в сторону конкурентоспособных, основанных на научных достижениях и знаниях технологий. Как подчеркнул управляющий партнер юрфирмы «Городисский и партнеры» Валерий Медведев, реальные технологии становятся не только экономической необходимостью, но и образом жизни развитых экономик. Он напомнил, что с 2012 года в области агропромышленного комплекса, а потом с 2014 года в промышленном секторе Россия перешла на модель импортозамещения.

В числе положительных моментов импортозамещения господин Медведев выделил укрепление экономической и продовольственной безопасности, рост занятости населения, рост спроса на товары внутреннего производства и снижение валютного спроса. Однако российская экономика столкнулась с уменьшением конкуренции со стороны мирового бизнеса, снизилась эффективность национальной экономики, также происходит неоптимальное использование мировых ресурсов, а платежи патентообладателям из промышленно-развитых стран стали высокозатратными.

«Доступ к высоким технологиям промышленно развитых стран становится более затруднительным,— прокомментировал в ходе своего выступления Валерий Медведев.— Из-за санкций мы столкнулись с проблемой доступа к дешевым займам и кредитам за рубежом, с острой нехваткой квалифицированных кадров. И на тот момент, когда ввели первые санкции против России, наша экономика была в большой зависимости от иностранных технологий. В таких отраслях, как машиностроение, электроника, химия, станкостроение, зависимость от иностранных производителей составляла 80–85%. С этим отрицательным багажом мы включились в новую экономическую ситуацию».

По мнению управляющего партнера фирмы «Городисский и партнеры», в течение ближайшего десятилетия будет сложно решить все перечисленные проблемы.

Впрочем, российская экономика и не пытается идти по классической схеме импортозамещения, которая предполагает стопроцентное замещение европейских и американских продуктов. Бизнес упрощает себе задачу ввозом китайского импорта.

Однако, как отметил Валерий Медведев, бизнес инновационных экономик увеличивает свой интеллектуальный капитал. Он также напомнил, что государство обеспечивает инвестиции в науку и технологические инновации. «Инновации зависят в первую очередь от грамотного современного руководителя, который четко понимает, что для успеха команды надо бизнес-стратегию скоординировать со стратегией по интеллектуальной собственности и ставить вопрос о патентовании технологий»,— подчеркнул господин Медведев.

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Фото: пресс-служба «Городисский и партнеры» Участники конференции

Фото: пресс-служба «Городисский и партнеры»

Лицензирование прав как финансовая модель

Патентование новых технических решений набирает обороты. По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), мировая патентная активность в 2023 году достигла новых высот: число заявок впервые превысило уровень в 3,5 млн, и этот показатель продолжает расти, несмотря на сложную макроэкономическую обстановку. Лидируют по числу поданных по всему миру патентных заявок Китай, США, Япония, Южная Корея, Германия. Что касается России, то она, как отметил в ходе своего выступления господин Медведев, пока значительно уступает странам ведущих экономик мира. Однако по числу новых заявок на изобретения, поданных в России, заявители из Санкт-Петербурга занимают второе место. За 2024 год, по данным Роспатента, заявителями из нашего города было подано 1858 заявок на патент. Для сравнения, заявители из Москвы за тот же период подали 6014.

По словам Валерия Медведева, среди изменений в законодательстве и практике в области защиты интеллектуальной собственности можно отметить предоставленное регионам право вводить пониженные ставки по налогу в отношении прибыли, полученной от лицензирования ИС. Помимо этого, с января прошлого года вступил в силу закон о возмещении расходов, связанных с защитой интеллектуальных прав в Роспатенте. С критикой юристы встретили закон, который повысил госпошлины для гражданских, административных и арбитражных дел, рассматриваемых судами. Таким образом защищать свою интеллектуальную собственность стало дороже, указал господин Медведев.

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Фото: пресс-служба «Городисский и партнеры» Участники конференции

Фото: пресс-служба «Городисский и партнеры»

Споры вокруг патентов

В этом году офису юридической фирмы «Городисский и партнеры» в Санкт-Петербурге исполняется 25 лет. Всего у компании 13 офисов в России, еще четыре — за границей, в Киеве, Астане, Бишкеке и Дубае. За четверть века история страны в полной мере отразилась и на практике нашей фирмы, отметил в своем выступлении директор Санкт-Петербургского филиала компании патентный поверенный Виктор Станковский, осветив основные моменты трансформации патентного права в России.

По словам спикера, еще Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 года заложила основные понятия об интеллектуальной собственности. Ее положения применяются и в настоящее время, в том числе, в антимонопольных процессах.

Один из популярных объектов интеллектуальной собственности в России — это полезная модель. Как подчеркнул господин Станковский, институт полезных моделей вводился как инструмент оперативной охраны несложных объектов техники, преимущественно устройств, но за 25 лет он претерпел значительные изменения.

«Первоначально начали патентовать все подряд: бутылки, гвозди, иголки,— вспоминает патентный поверенный.— Подавались претензии, иски в суды, жалобы в прокуратуру. И все это, конечно, заставило законодателей отреагировать. В 2003 году в патентный закон, а затем дважды в четвертую часть Гражданского кодекса РФ в 2008 и 2014 годах внесли очень много изменений. В том числе эти изменения затронули и положения кодекса об охране полезных моделей: по ним появилась экспертиза на соответствие условиям патентоспособности, менялся срок охраны — сначала максимальный срок охраны был восемь лет, затем тринадцать, а сейчас он составляет десять лет».

Другой объект интеллектуальной собственности, который набирает популярность в России,— патент на промышленный образец, дизайн. Такой патент позволяет защищать внешний вид изделий. Условиями патентоспособности промышленных образцов являются их новизна и оригинальность, отражающая творческий характер авторов промышленного образца.

Что касается традиционных видов патентования изобретений, то можно отметить активное развитие евразийской системы патентования, очень удобной для российских заявителей, планирующих развивать свой бизнес не только в России, но и в других странах Евразийской патентной организации: Белоруссии, Казахстане, Армении, Азербайджане, Киргизии, Таджикистане и Туркмении. Процедура получения евразийского патента позволяет подать одну заявку на русском языке и получить патент, действующий сразу в восьми государствах — участниках Евразийской патентной конвенции.

Битвы за бренды

С 29 июня 2023 года физические лица без статуса ИП, в том числе самозанятые, стали вправе заявлять и регистрировать товарные знаки на свое имя. Юристы рекомендуют как можно раньше зарегистрировать свой товарный знак, не дожидаясь формирования узнаваемости бренда. В противном случае может оказаться, что кто-то заявит ваш бренд на регистрацию раньше.

Ситуация усугубляется тем, что с началом санкций в России, появилась целая категория заявителей, которые массово подают заявки на десятки или даже сотни товарных знаков, включая хорошо известные в России бренды либо их имитации. Как отметил в ходе своего выступления партнер фирмы «Городисский и партнеры» Александр Нестеров, такая практика не нова: впервые мы столкнулись с ней на рубеже XXI века, когда первые «пираты» подавали заявки на регистрацию товарных знаков широко известных за рубежом, но неизвестных у нас в стране. Сейчас масштабы подачи заявок на чужие бренды несопоставимо выше тех, что наблюдались 20 лет назад.

В качестве примеров господин Нестеров привел ООО «Торговые технологии», которое только за 2022–2023 годы подало 85 заявок в Роспатент на регистрацию 85 торговых знаков, в их числе были Maserati, Bentley, Zara, Nike, Gucci и пр. Правда, по большинству заявок предприимчивая компания получила отказы. Среди недобросовестных заявителей встречаются и физические лица. Например, Ирина Афанасьева только за 2022 год подала 42 заявки на регистрацию. На себя дама хотела оформить торговые знаки Indesit, Miele, Zanussi, Decathlon. Руслан Рамазанов подал 170 заявок на регистрацию товарных знаков для широкого перечня товаров и услуг. К таким заявленным обозначениям oтносятся, например, Megagen, Elainer, Miradent, IMAX и др. Из них 19 товарных знаков были зарегистрированы с ограничением списка заявленных товаров и услуг.

К сожалению, примеров подачи заявок и их имитаций, известных российскому потребителю брендов, немало. Но, несмотря на увеличившийся интерес к чужим знакам, в особенности, принадлежащих компаниям, ушедшим с российского рынка, такие действия с точки зрения российского законодательства и Роспатента рассматриваются как недобросовестные. В российской правоприменительной практике имеется широкий спектр инструментов для недопущения подобных регистраций, а в случае регистрации — для их последующего оспаривания.

Нефть современной экономики

Говоря о тенденциях рынка, юристы отмечают, что в последнее время большое значение получили персональные данные. «Их называют нефтью современной экономики,— подчеркивает советник фирмы «Городисский и партнеры» Валерий Нарежный.— На черном рынке строка о вас, которая включает, допустим, только фамилию, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты в составе большого массива персональных данных стоит $3–4. Но если вдруг к этому прибавятся еще какие-то потребительские предпочтения, ваши адреса, телефоны, «явки, пароли», сведения о семейном положении, а если вдруг еще и биометрия, то это будет стоить уже от $50 и выше за запись. Потому что сейчас на этом базируется очень много и легальных экономических процессов, и нелегальных».

Проблема, которая сейчас стала актуальна,— это утечки персональных данных. До недавнего времени ответственность за них была незначительной — штраф составлял до 60 тыс. рублей.

«Поэтому бизнес не хотел вкладываться в развитие защиты, им проще было включить в риски компании эти расходы. Однако в прошлом году вступили в силу ряд уголовных статей за кражу персональных данных и неправомерный доступ к компьютерной информации»,— рассказал господин Нарежный, напомнив, что за экономические преступления можно получить до 10 лет лишения свободы.

Особое внимание уделяется сейчас и защите биометрии граждан. Для того чтобы работать с биометрией, компаниям нужно получить аккредитацию.

С 30 мая 2025 года в статью 13.11 КоАП РФ добавили восемь новых составов правонарушений, связанных с персональными данными. Штрафы за утечку данных составляют от 3 до 15 млн рублей в зависимости от масштаба. За повторную утечку компания рискует заплатить до 3% от годовой выручки. И это возымело действие: многие компании стали вкладываться в защитные меры.

Юристы советуют на этом фоне заказывать правовой аудит деятельности компании на предмет соблюдения законодательства в области персональных данных.

Ксения Ахметжанова