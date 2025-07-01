Полиция выясняет обстоятельства гибели водителя мопеда под Саратовом

В Марксовском районе Саратовской области полиция выясняет обстоятельства дорожной аварии, в результате которой погиб подросток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло примерно в 09:30 сегодня, 1 июля, около дома № 40 на ул. Свободы села Подлесное. Там столкнулись автомобиль «Лада Веста» и мопед Bolt.

Машиной управлял мужчина 1989 года рождения, мопедом — 15-летний подросток. В дорожной аварии погиб водитель двухколесного транспортного средства.

Павел Фролов