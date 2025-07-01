В российском футболе разгорается очередной скандал. Нападающего футбольного клуба «Сочи» Владимира Писарского подозревают в возможной ставке на матч с «Пари Нижний Новгород». РФС уже инициировал расследование. 3 июля дело рассмотрит Контрольно-дисциплинарный комитет. В ситуации разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

То, что представители большого футбола делают ставки в букмекерских компаниях, ни для кого не секрет. Историй с громкими разоблачениями масса. Буквально полтора года назад было разбирательство в Италии. Один из самых дорогих игроков с Апеннинского полуострова Сандро Тонали получил тогда десять месяцев дисквалификации. В России о таком обычно лишь говорили и даже подозревали в подобных историях некоторых арбитров, но доказательств не было, и дальше разговоров дело не шло.

Сейчас все конкретнее. Дело в том, что в РФС обратились букмекеры. По их мнению, перед стыковым матчем «Сочи»—«Нижний Новгород» нападающий южного клуба Владимир Писарский сделал через посредника крупную ставку на красную карточку в игре и сам же ее получил. Технически отследить подобные пари возможно. Об этом не раз говорил глава одной из крупных букмекерских компаний России Юрий Красовский: «Если есть договорной матч, мы сразу это видим. На команду, которая очевидно выиграет, у кого-то есть инсайд, и на нее начинают ставить крупные суммы».

Так что на первый взгляд четко сработала система. Но матч «Сочи»—«Пари НН» был сыгран 31 мая, и ответа на вопрос о том, почему букмекеры так долго тянули с заявлением, нет. Впрочем, агент Писарского Алексей Бобырь попытался прояснить ситуацию. По его мнению, новость появилась в информационном поле в тот день, когда его подопечный должен был подписывать новый контракт с клубом. Сейчас же от услуг игрока южная команда отказалась.

Удивительно, почему в этой истории не задействованы правоохранительные органы, ведь система борьбы с нелегальными ставками, о которых говорят все чаще, отлажена во всем мире, уверен бизнесмен, бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко: «Это не так сложно. Это же не шпионы, не разведчики. Оперативники знают, как это работает. Мне кажется, надо посадить одного, второго, а потом объяснить всем, что за ними пристально смотрят. По крайней мере, не будет такого разгона, который они берут сейчас».

Пока в российском футболе до реальных посадок дело не доходило, хотя аресты были. Буквально несколько дней назад задержаны один из владельцев клуба «Торпедо» Леонид Соболев и генеральный директор клуба Валерий Скородумов. Их обвиняют в попытке подкупить футбольного арбитра. В случае с Владимиром Писарским, который не так давно носил фамилию Сычевой, до ареста вряд ли дойдет. К тому же игрок прошел детектор лжи, который показал, что никаких ставок он не делал. Впрочем, данные полиграфа это еще не доказательство, но очень весомый аргумент. Так что разобраться в ситуации Контрольно-дисциплинарному комитету РФС будет непросто. Кстати, любопытно будет узнать, какое наказание понесут те, кто пытался обвинить игрока, если он ни в чем не был замешан, но из-за этого скандала потерял выгодное соглашение. А зарплата форварда составляла 4 млн руб. в месяц.

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Владимир Осипов