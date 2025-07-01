В Оренбуржье проверяют обстоятельства ДТП с тремя автомобилями и двумя погибшими

Прокуратура Ленинского района Оренбурга организовала проверку, направленную на установление причин и обстоятельств автомобильной аварии. ДТП произошло 30 июня, сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ

По предварительной информации ведомства, в районе 30 км автодороги Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан столкнулись автомобили «Скания», «ГАЗель» и «Хендэ». ДТП произошло из-за разгерметизации переднего колеса грузового автомобиля. В результате столкновения водитель и несовершеннолетний пассажир кроссовера скончались в карете скорой медицинской помощи.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Руфия Кутляева