ВШЭ назвала доход, который россияне считают достаточным для «нормальной жизни»

Россиянам для «нормальной жизни» в среднем достаточно дохода в 81 тыс. руб. в месяц. Такой вывод сделал НИУ ВШЭ в исследовании «Барометр экономического поведения домохозяйств в России», передает РБК. Данные представлены на осень 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Почти 75% опрошенных ВШЭ россиян назвали довольно широкие границы «нормального» дохода — от 30 тыс. до 100 тыс. руб. Около трети респондентов посчитали достаточной зарплату от 30 тыс. до 50 тыс. руб. на человека, еще четверть — от 70 тыс. до 100 тыс. руб. на человека.

Осенью 2023 года средний размер дохода, необходимый для нормальной жизни, по мнению россиян, составлял 70,8 тыс. руб. — на 14% меньше. За год представления о достаточной зарплате больше всего выросли у молодежи и людей среднего возраста — на 22-23%, у семей с детьми — на 25% и жителей Уральского и Южного федеральных округов — на 28-29%.

Весной Росстат сообщал, что средняя зарплата в России в 2024 году составила около 87,9 руб. с учетом премий и до вычета налогов. Самый высокий уровень зарплат был зафиксирован на Чукотке — 185 тыс. руб., в Ямало-Ненецком АО — 164 тыс. руб., и Москве — 162 тыс. руб., самая низкая — в Ингушетии — около 40 тыс. руб.