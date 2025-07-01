Власти хотят разрешить блокированную застройку в тольяттинском микрорайоне Федоровка

В Тольятти пройдут публичные слушания по проекту приказа министерства градостроительной политики Самарской области о разрешении предпринимателю Лилии Казьминой использовать участок на ул. Горной под блокированную жилую застройку. Это следует из постановления главы города Ильи Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В настоящее время земельный участок площадью 595 кв. м, расположенный на ул. Горной, д. 2, кв. 1, находится в территориальной зоне Ж-1Б (зона усадебной застройки). Для его перевода в другую зону планируется в очередной раз внести изменения в Правила землепользования и застройки.

Блокированная жилая застройка — тип малоэтажной жилой застройки, при котором расположенные в ряд однотипные жилые дома блокируются друг с другом боковыми стенами без проемов. Каждый из таких домов имеет отдельный выход на земельный участок и автономные инженерные коммуникации.

Собрание участников публичных слушаний состоится 9 июля в 18:00 (MSK+1) по адресу: ул. Шевцовой, 6, актовый зал администрации Комсомольского района администрации городского округа Тольятти.

Алексей Алексеев