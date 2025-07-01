Торги по продаже квартиры дочери пермского девелопера никого не заинтересовали

Аукцион по продаже квартиры дочери бывшего топ-менеджера «Камской долины» Андрея Гладикова признан несостоявшимся. Как указано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, на участие в торгах не подали ни одной заявки. На аукционе разыгрывалась трехкомнатная квартира площадью 195,1 кв. м в жилом доме на ул. Краснова, 30. Начальная цена недвижимости составляла 33 млн руб., аукцион состоялся 27 июня. Квартира принадлежит дочери господина Гладикова Екатерине Губановой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Гладиков.

Фото: Дмитрий Астахов Андрей Гладиков.

Фото: Дмитрий Астахов

Андрей Гладиков был признан банкротом в марте 2019 года по заявлению Сбербанка. Господин Гладиков вместе с тогдашним председателем совета директоров «Камской долины» Алевтиной Романовой, которая тоже признана несостоятельной, были поручителями по кредитам строительного холдинга (долги банкрота «Камской долины» насчитывали более 1 млрд руб.). Экс-гендиректор оценил объем своих неисполненных финансовых обязательств в 1,46 млрд руб.

Здание на ул. Краснова, 30, ранее считалось элитным малоквартирным кирпичным домом индивидуальной планировки. Объект, построенный в 1999 году, находится в самом центре города, в Ленинском районе — между улицами Краснова, Пушкина и Комсомольским проспектом.