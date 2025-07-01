Торги по продаже квартиры дочери пермского девелопера никого не заинтересовали
Аукцион по продаже квартиры дочери бывшего топ-менеджера «Камской долины» Андрея Гладикова признан несостоявшимся. Как указано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, на участие в торгах не подали ни одной заявки. На аукционе разыгрывалась трехкомнатная квартира площадью 195,1 кв. м в жилом доме на ул. Краснова, 30. Начальная цена недвижимости составляла 33 млн руб., аукцион состоялся 27 июня. Квартира принадлежит дочери господина Гладикова Екатерине Губановой.
Андрей Гладиков.
Фото: Дмитрий Астахов
Андрей Гладиков был признан банкротом в марте 2019 года по заявлению Сбербанка. Господин Гладиков вместе с тогдашним председателем совета директоров «Камской долины» Алевтиной Романовой, которая тоже признана несостоятельной, были поручителями по кредитам строительного холдинга (долги банкрота «Камской долины» насчитывали более 1 млрд руб.). Экс-гендиректор оценил объем своих неисполненных финансовых обязательств в 1,46 млрд руб.
Здание на ул. Краснова, 30, ранее считалось элитным малоквартирным кирпичным домом индивидуальной планировки. Объект, построенный в 1999 году, находится в самом центре города, в Ленинском районе — между улицами Краснова, Пушкина и Комсомольским проспектом.