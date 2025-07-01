В Тукаевском районе Татарстана водитель легкового автомобиля Lada погиб в результате столкновения с «КамАЗом». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Тукаевском районе в ДТП с «КамАЗом» погиб один человек

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан В Тукаевском районе в ДТП с «КамАЗом» погиб один человек

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

По предварительным данным, водитель Lada не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. Мужчина 1948 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия.

Обстоятельства аварии выясняются.

Анар Зейналов