В Ярославле иностранец обвиняется в убийстве из ревности
В Ярославле следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 44-летней местной жительницы. Как сообщили в областном СУ СК России, обвиняемым является иностранный гражданин.
Фото: СУ СК России по Ярославской области
Следствие считает, что 24 мая в квартире дома на улице Саукова между обвиняемым и потерпевшей возник конфликт на почве ревности, в ходе которого мужчина нанес своей собеседнице удар ножом в сердце. Жертва преступления скончалась на месте.
Обвиняемый арестован, следователи собирают доказательства по делу.