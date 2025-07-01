В Ярославле иностранец обвиняется в убийстве из ревности

В Ярославле следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 44-летней местной жительницы. Как сообщили в областном СУ СК России, обвиняемым является иностранный гражданин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ярославской области Фото: СУ СК России по Ярославской области

Следствие считает, что 24 мая в квартире дома на улице Саукова между обвиняемым и потерпевшей возник конфликт на почве ревности, в ходе которого мужчина нанес своей собеседнице удар ножом в сердце. Жертва преступления скончалась на месте.

Обвиняемый арестован, следователи собирают доказательства по делу.

Алла Чижова