В Екатеринбурге начался процесс над бывшей участницей «Дом-2»

Академический районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Яны Макаровой (Швецовой), которая обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Академический районный суд

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По версии следствия, она сообщила женатому возлюбленному о своей «беременности» и стала требовать деньги на вынашивание ребенка и его содержание. «В период с июня 2023 года по июль 2024 года девушка требовала от потерпевшего деньги якобы на содержание новорожденного, в том числе на оплату медицинских услуг по поддержанию его здоровья, на улучшение жилищных условий для проживания»,— сообщала пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Используя данный предлог, мошенническим путем женщина получила от потерпевшего более 23 млн руб.»,— рассказали в суде. Беременность в итоге оказалась мнимой. Обвиняемую задержали при передаче ей очередной суммы денег.

По ходатайству защиты заседание суда сделали закрытым от СМИ. В пресс-службе суда рассказали, что на первом заседании было зачитано обвинительное заключение. Яна Макарова вину не признала. На время следствия ей запрещено пользоваться мобильной связью, выходить в интернет и контактировать со свидетелями по делу.

Екатерина Кирксова