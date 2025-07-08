Не Москва и не Питер

Нижний Новгород — город с богатой историей и особым колоритом. Жители ценят традиции, но открыты и для современных решений. Поэтому каршеринг здесь не просто прижился, а обрел свои уникальные черты. «Ситидрайв», вышедший на нижегородский рынок в сентябре прошлого года, быстро стал востребованным сервисом, сумев адаптироваться к потребностям местных жителей.

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Типичный нижегородский каршеровод: кто он и чего хочет?

Описать среднестатистического пользователя «Ситидрайва» в Нижнем — задача непростая. Среди них и молодые люди, оценившие удобство отказа от личного автомобиля, и предприниматели, нуждающиеся в мобильности для оперативных перемещений. Заметную часть аудитории составляют и семьи с детьми, использующие каршеринг для поездок за город. Типичный пользователь — это житель в возрасте от 24–34 лет, рассматривающий каршеринг как альтернативу личному транспорту. Например, в Москве и Санкт-Петербурге средний возраст каршеровода несколько выше.

Еще одно отличие нижегородцев — склонность к пакетным тарифам. Возможно, это связано с тем, что они чаще других используют каршеринг для загородных поездок.

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От минут к пакетам и подписке: что выбирают нижегородцы?

Анализ предпочтений пользователей «Ситидрайва» выявил интересную тенденцию: нижегородцы часто выбирают пакетные тарифы на 3–12 часов, а также на 1–5 дней. Это говорит о том, что они планируют свои поездки заранее и ценят возможность сэкономить на долгосрочной аренде.

Растет и популярность подписки надолго, позволяющей арендовать автомобиль на срок от месяца до семи лет. Сотни нижегородцев уже оценили удобство такого формата.

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Куда ездят нижегородцы на каршеринге?

Наиболее активны жители Советского, Канавинского и Приокского районов, но все чаще каршеринг используют для поездок в ближайшие города: Кстово, Дзержинск, Заволжье и Городец. Возможность выезда на значительные расстояния (до 250 км от города, а с опцией радиус — до 2000 км) делает каршеринг идеальным решением для путешествий на выходные и знакомства с красотами Нижегородской области.

За время работы сервиса в регионе пользователи проехали более 5 миллионов километров. Самая продолжительная поездка длилась 5000 минут, демонстрируя, как нижегородцы используют каршеринг для решения самых разных задач.

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Все, что нужно для мобильности, в одном приложении

Учитывая меняющиеся потребности клиентов, «Ситидрайв» в июне этого года представил обновленное приложение с расширенным функционалом.

Ключевой опцией стала подписка «Надолго» — альтернатива владению личным транспортом, сочетающая удобство аренды и предсказуемость долгосрочного пользования. Оформление подписки происходит онлайн через приложение, а срок договора варьируется от одного месяца до семи лет. При заключении договора аренды с последующим выкупом на срок от 5 до 7 лет, клиент получит возможность стать полноправным владельцем автомобиля после завершения аренды.

Помимо этого, в приложении появились и другие полезные сервисы: «Рент» — аренда автомобиля для путешествий и командировок, «Ситидрайв» для бизнеса — корпоративные решения, «Автотрейд» — платформа для покупки автомобилей с пробегом из каршеринга, и «Автосервис» — собственная сеть станций технического обслуживания.

Все эти сервисы объединены в одном удобном приложении, что позволяет пользователям легко переключаться между различными опциями и управлять своими транспортными потребностями.

Цифры говорят сами за себя (с ноября 2024 по июнь 2025 года)

• Около 80 нижегородцев станут владельцами автомобилей благодаря программе аренды с выкупом от «Ситидрайва».

• Сотни пользователей воспользовались услугой «Рент» и насладились комфортом поездок на автомобиле с доставкой.

• Средний пробег автомобиля, взятого в долгосрочную аренду, составляет 1 500 км в месяц, что подтверждает активное использование сервиса.

«Ситидрайв» продолжает активно развиваться в Нижнем Новгороде, расширяя автопарк, внедряя новые сервисы и адаптируясь к местным условиям. Компания стремится не просто предлагать услуги каршеринга, а стать настоящим партнером для жителей города, помогая им решать транспортные задачи и наслаждаться всеми преимуществами мобильности.

ООО"НТС"