Ульяновская область на первом месте в ПФО по индексу промышленного производства за пять месяцев

Ульяновская область находится на первом месте в Приволжском федеральном округе по индексу промышленного производства за пять месяцев текущего года. Об этом сообщает глава регионе Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Общий показатель области составляет 111,1%, он значительно опережает среднероссийский — 101,3%. Основной вклад в это внесли обрабатывающие предприятия (темп прироста почти в 3,5 раза выше, чем в среднем по стране). Возрастает роль предприятий гражданского сектора.

«Видим результат системной поддержки предприятий, например, хороший импульс дает льготное кредитование. Тесно работаем с федеральным фондом развития промышленности. Также недавно обратился к Главе Минпромторга России Антону Алиханову с просьбой о докапитализации регионального фонда. Сейчас совместно прорабатываем тему», — отмечает губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Руфия Кутляева