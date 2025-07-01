Водитель Lada Vesta протаранил контейнер и погиб в Самарской области
Трагический дорожный инцидент произошел 1 июля в Приволжском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По предварительным данным, в десятом часу утра 83-летний водитель автомобиля Lada Vesta, двигаясь по грунтовой дороге в селе Софьино, допустил наезд на контейнер. Мужчина скончался.
«Причина смерти будет установлена экспертами. По данному факту проводится проверка»,— заявили в полиции.