Водитель Lada Vesta протаранил контейнер и погиб в Самарской области

Трагический дорожный инцидент произошел 1 июля в Приволжском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По предварительным данным, в десятом часу утра 83-летний водитель автомобиля Lada Vesta, двигаясь по грунтовой дороге в селе Софьино, допустил наезд на контейнер. Мужчина скончался.

«Причина смерти будет установлена экспертами. По данному факту проводится проверка»,— заявили в полиции.

Алексей Алексеев