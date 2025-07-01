Главу воронежского ЧОПа задержали по делу о хищении 96 млн рублей

Главное следственное управление УМВД по Воронежской области задержало 59-летнего главу частного охранного предприятия по делу о мошенничестве на 96 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По информации источников «Ъ» в правоохранительных органах, речь идет о бывшем генеральном директоре ООО «Экономическая безопасность — гарант» Борисе Бакаеве.

В основу уголовного дела против него легли материалы местного УФСБ и управления экономбезопасности и противодействия коррупции. По версии следствия, в 2022–2025 годах на тот момент руководитель охранной организации недобросовестно исполнял контракт с бюджетным учреждением. Следствие считает, что на постах работали люди, не обладающие правом на охранную деятельность, но обеспеченные специальной форменной одеждой. Также, по версии МВД, предприниматель подготавливал и предоставлял заказчику документы, содержащие заведомо ложные сведения об оказании охранных услуг на сумму 96 млн руб.

Центральный райсуд Воронежа по ходатайству следствия заключил Бориса Бакаева под стражу. Как рассказали в суде, мера пресечения избрана по 27 августа.

Сергей Толмачев, Воронеж