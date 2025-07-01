В Самарской области врача приговорили к реальному сроку за мошенничество

В Самарской области суд вынес приговор врачу общей практики ГБУЗ СО «Камышлинская ЦРБ». Он обвинялся по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием своего служебного положения», сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в декабре 2022 года жительница села Камышла обратилась к врачу районной больницы для оказания помощи в признании ее ребенка инвалидом.

Врач обманул женщину, сказав, что может решить этот вопрос, и потребовал заплатить ему 150 тыс. руб.

«Ранее врач уже был осужден за аналогичные преступления»,— подчеркнули в прокуратуре.

В итоге суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Алексей Алексеев