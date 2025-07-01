Ростовская область экспортировала в Китай 13 тонн пуха

С территории Ростовской области в Китай за последнюю неделю июня было отправлено 13 т пухоперьевой смеси. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что партию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и полностью соответствующей требованиям импортера. Качество продукции подтвердили лабораторные исследования. Мониторинг показал, что нарушений в части законности происхождения экспортируемой продукции также не обнаружено.

Константин Соловьев