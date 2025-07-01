В Екатеринбурге отремонтируют конференц-зал в Храме-на-Крови

Компания «Атомстройкомплекс» восстановит конференц-зала в нижнем приделе Храма-на-Крови в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе девелопера. Строители работают в постоянном сотрудничестве с представителями Екатеринбургской епархии. Завершить ремонт планируется в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В этом зале проходят мероприятия с участием представителей власти и деятелей культуры. Старший священник храма, протоиерей Максим Миняйло, подчеркнул, что конференц-зал стал важной культурной и научной площадкой, где проходят встречи с писателями, артистами и профессиональные конференции областных министерств. «Пространство посещают почетные гости города, поэтому важно сделать его удобным и многофункциональным»,— добавил он.

В начале 2000-х «Атомстройкомплекс» участвовал в строительстве храма и выполнил отделочные работы. Директор ЗАО «Отделстрой» (входит в ГК «Атомстройкомплекс») Евгений Беляев сообщил, что перед ремонтом была проведена комплексная диагностика конструкций и изучен проект, по которому храм был построен более 20 лет назад. «Наша задача — обновить не только интерьеры, но и инженерные коммуникации — например, провести современную систему вентиляции, обеспечив комфортный микроклимат для посетителей зала. Кроме того, будет выполнена гидроизоляция, чтобы защитить его от протечек»,— рассказал господин Беляев.

Конференц-зал также получит новую мебель и мультимедийную аппаратуру. Кроме того, храмовые люстры будут восстановлены реставраторами и станут частью многоуровневого освещения.

Ирина Пичурина