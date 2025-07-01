Скончался профессор пермского политеха

В Перми ушел из жизни доктор технических наук, профессор ПНИПУ Валерий Севастьянов, сообщает пресс-служба вуза.

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Господин Севастьянов родился в 1946 году в Курске, окончил ППИ (ныне ПНИПУ), где и остался работать на кафедре «Машиностроение». В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию, с 1987 по 1990 год был заместителем декана аэрокосмического факультета, позже заведовал кафедрой «Двигатели летательных аппаратов». В 1997 году Валерий Севастьянов защитил докторскую диссертацию, в 2004 году ему было присвоено звание профессора.

Валерий Севастьянов — автор 83 научных работ, соавтор четырех монографий, двух патентов и пяти изобретений, обладатель серебряных медалей международных выставок в Брюсселе и Сеуле.