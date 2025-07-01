В Оренбуржье суд обязал расселить непригодный для проживания МКД на три года раньше

Суд поддержал требования Бугурусланского межрайонного прокурора и постановил реализовать мероприятия по расселению жителей аварийного многоквартирного дома до 31 декабря 2026 года. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

В надзорном ведомстве уточняют, что Бугурусланская межрайонная прокуратура проверила доводы коллективного обращения жителей многоквартирного дома на ул. Краснознаменной, 108 в Бугуруслане о нарушении жилищных прав. Согласно постановлению главы администрации Бугуруслана дом признан аварийным и подлежащим сносу. Расселить жителей орган местного самоуправления планировал не позднее 31 декабря 2029 года.

Однако детально-инструментальное обследование здания показало, что постройка не только аварийная, но и непригодная для проживания. В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием сократить срок расселения дома. Исполнение решения суда находится на контроле межрайонной прокуратуры.

Руфия Кутляева