Жительницу Кузбасса будут судить за комментарий про «Бессмертный полк» в соцсети

Жительница Кемеровской области предстанет перед судом из-за комментария об акции «Бессмертный полк». Об этом сообщил региональный СКР.

По данным следствия, 9 мая 2024 года женщина читала новостную ленту в соцсети и прокомментировала новость о том, что в акции «Бессмертный полк» в Кузбассе участвовали более 100 тыс. человек. СКР пришел к выводу, что своим комментарием она оскорбила память защитников Отечества. Что именно было написано в комментарии, не уточняется.

В региональной прокуратуре сообщили, что обвиняемая не признала свою вину. По делу о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК) ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В сообщении прокуратуры также указывается, что ранее женщину судили и оштрафовали на 30 тыс. руб. за дискредитацию российской армии (ст. 20.3.3 КоАП).