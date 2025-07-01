Число погибших в ДТП в Нижнем Новгороде в 2025 году увеличилось вчетверо

Количество погибших в ДТП в Нижнем Новгороде с начала 2025 года увеличилось почти вчетверо к аналогичному периоду прошлого года, до 28 человек. Об этом начальник городского отдела Госавтоинспекции Валерий Иванов сообщил на пресс-конференции 1 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Анализируя ДТП с пострадавшими и погибшими, мы в очередной раз видим, что люди теряют жизнь и получают ранения и увечья из-за банального бескультурья, несоблюдения элементарных правил», — отметил господин Иванов.

Число погибших сопоставимо с годовыми показателями: по итогам 2024 года в Нижнем Новгороде жертвами ДТП стали 33 человека. При этом в прошлом году наблюдалось снижение смертельных случаев из-за снежной зимы, заставившей водителей снижать скорость.

Рост показателей 2025 года Валерий Иванов связал с отсутствием штрафов за превышение пороговой скорости 80 км/ч. При этом скорость выше 80 км/ч опасна в населенных пунктах, а большинство ДТП связано именно с превышением скорости, добавил офицер. «Уровень дисциплины водителей и пешеходов остается крайне низким», — добавил полковник.

Владимир Зубарев