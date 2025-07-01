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В Оренбуржье на 6 часов объявлялась тревога из-за угрозы атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотной авиации была объявлена в Оренбургской области утром во вторник, 1 июля. Врио губернатора региона Евгений Солнцев сообщил об этом в 6:11 (MSK+1).

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Тревогу отменили в 12:19. Аналогичные предупреждения объявлялись в Оренбуржье на прошлой неделе, 24, 25 и 27 июня.

В регионе объявлялся план «Ковер», и в аэропорту Оренбурга вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Также военные региона были приведены в боевую готовность.

Георгий Портнов