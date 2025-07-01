В центре Челябинска автобусы и троллейбусы изменят маршруты из-за ремонта

На участке Свердловского проспекта в центре Челябинска временно закроют движение. Причиной стало продолжение реконструкции теплотрассы в районе Алого поля, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

Движение закроют с 22:00 4 июля до 6:00 7 июля на полосе от улицы Сони Кривой до перекрестка по проспекту Ленина.

Из-за ограничений изменят маршруты общественного транспорта. Автобусы №2, 4, 123, 483 будут объезжать закрытый участок по улицам Красная и Сони Кривой, а №78 и 128 — по Красной будут выезжать на Труда.

Автобусы №51 и 58 при направлении в сторону северо-запада начнут проезжать по Сони Кривой и Энгельса. По этим же улицам закрытый участок будет объезжать маршрутка №35, которая продолжит движение по Володарского. Автобус №15 также начнет заворачивать с проспекта Ленина на Володарского до улицы Коммуны и Свердловского проспекта.

Автобусу №22а придется сворачивать на улицу Красную и продолжать движение по Каслинской до Братьев Кашириных, №64 — прекратит движение по проспекту Ленина и будет проезжать через улицу Свободы.

Маршруты также изменят три троллейбуса. №10 и №19 направят до Железнодорожного вокзала. Троллейбус №12 будет объезжать закрытый участок по улицам Курчатова, Энгельса и Коммуны.

Отмечается, что на время ремонтных работ остановку организуют возле дома №34 по улице Сони Кривой, при направлении к Энгельса.