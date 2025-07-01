Зарубежные СМИ: Примут ли в США законопроект о сокращении федеральных расходов?

Илон Маск снова раскритиковал Дональда Трампа и республиканцев, которые выступают за принятие законопроекта о сокращении федеральных расходов. По мнению миллиардера, главный недостаток инициативы — рекордное увеличение потолка госдолга еще на $5 трлн. Каждый, кто проголосовал за законопроект, который назван Трампом The Big Beautiful Bill, проиграет праймериз в следующем году, пообещал Маск. К своему посту в соцсети Х бизнесмен прикрепил изображение Пиноккио с подписью «лжец». В ответ президент США напомнил Маску, что без государственных субсидий на электромобили последний уже давно бы уехал обратно в Южную Африку. Прежде Маск публично называл инициативу Трампа «отвратительной мерзостью». По мнению СМИ, новый виток конфликта между главой Белого дома и богатейшим человеком планеты кардинально меняет расклады на американском политическом поле. Главное — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Vucci / AP Фото: Evan Vucci / AP

Несмотря на обещание Маска уйти из большой политики, после своих громких заявлений он фактически вернулся в нее. Например, миллиардер дал слово создать американскую партию, которая станет альтернативой «однопартийной республиканско-демократической системе». Если же сенаторы примут «Большой прекрасный законопроект», новая политическая сила будет сформирована уже на следующий день, добавил он.

Отношения Трампа и Маска теперь могут окончательно разрушиться, полагает Axios. Прежде президент США публично называл миллиардера славным парнем и высказывал мнение, что бизнесмену не нравится законопроект из-за предусмотренной в нем отмены субсидий на электромобили и солнечную энергию. Теперь же Трамп призвал Департамент эффективности правительства «пристально взглянуть» на компании, с которыми бывший советник главы Белого дома заключал контракты.

Сам Маск неоднократно осуждал любое увеличение потолка госдолга. Сейчас макроэкономический показатель превышает допустимые $36 трлн, это больше 120% от ВВП. По оценкам американских СМИ, требуется всего четыре голоса от сенаторов республиканцев, чтобы заблокировать одобрение законопроекта о сокращении федеральных расходов. Маск намерен финансово поддержать потенциальных противников инициативы, что, по мнению аналитиков CNN, стало его самой конкретной политической угрозой за последнее время.

Вечером в понедельник, 30 июня, администрация президента США попыталась в последний раз надавить на сенаторов, чтобы они немедленно приняли The Big Beautiful Bill, сообщило издание Politico. Резонансная инициатива прежде всего направлена на налоговые послабления за счет урезания некоторых социальных программ, при этом предусмотрено увеличение субсидий для Пентагона. Демократы критикуют законопроект за сокращение финансирования государственной медицинской помощи, республиканцы — за рост бюджетного дефицита.

К утру вторника, 1 июля, окончательное решение так и не было принято, некоторые сенаторы сообщали журналистам, что собираются голосовать до рассвета. Сам Трамп настаивает на том, чтобы законопроект попал к нему на подпись ко Дню независимости США 4 июля. По мнению политологов, голосование в Сенате по «Большому прекрасному законопроекту» уже можно назвать марафоном. Согласно регламенту, время обсуждения поправок в верхней палате Конгресса США неограниченно. А для принятия нормативно-правового акта достаточно одобрения простого большинства. После законопроект передадут на доработку в Палату представителей.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".