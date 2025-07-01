Путин поручил правительству профинансировать снабжение Арктики грузами

Владимир Путин поручил обеспечить в текущем году финансирование завоза грузов в районы Крайнего Севера. Поручение было дано правительству по итогам совещания 4 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Речь идет о территориях с ограниченными сроками завоза грузов. Президент ожидает доклад до 1 августа.

В 2024 году вступил в силу закон «О северном завозе». В нем обозначены грузы первой и второй категорий (жизненно важные товары, в том числе топливо, и продукция для государственных и муниципальных нужд). Они должны бесперебойно и в приоритетном порядке транспортироваться в районы Крайнего Севера.

В марте Владимир Путин на совещании по развитию Арктической зоны заявил, что нельзя откладывать реализацию проектов, важных для региона и всей страны. Необходимо как можно скорее сделать жизнь в этой части РФ комфортной и привлекательной для граждан, подчеркивал президент.