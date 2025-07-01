Бывший директор PERMM объявлена в межгосударственный розыск

Дзержинский районный суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего руководителя музея PERMM Наили Аллахвердиевой. Как сообщает «РБК-Пермь», она обвиняется по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение прав на свободу совести и вероисповеданий).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наиля Аллахвердиева

Фото: Андрей Чунтомов Наиля Аллахвердиева

Фото: Андрей Чунтомов

26 мая она была объявлена в федеральный розыск, а 19 июня в межгосударственный, теперь обвиняемую будут искать и в странах СНГ.

Напомним, уголовное дело в отношении Наили Аллахвердиевой было возбуждено в марте этого года. Причиной ее уголовного преследования стала демонстрация на сайте музея неких работ, которые показались оскорбительными некоторым верующим. Сама госпожа Аллахвердиева покинула должность директора PERMM в декабре 2024 года по собственному желанию. Прокуратура добилась в суде изменения формулировки увольнения на «в связи с утратой доверия». Сейчас обвиняемая находится за пределами страны.